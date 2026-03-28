Les 24 heures vélo du bois de la Cambre célèbrent leur 40e édition ce week-end

Comme chaque année, les cyclistes en herbe vont pédaler autour du bois de la Cambre dès samedi à 11h30 jusqu’à dimanche à 12h30, un décalage d’une heure consécutif au changement d’heure prévu dans la nuit. Les plus jeunes, soit environ 4.000 lutins et louveteaux âgés de 8 à 12 ans, pourront pour leur part participer aux 5 heures VTT, organisés sur un circuit en parallèle, dès samedi à 12h00.

L’événement représente l’un des plus grands rassemblements de l’année pour les mouvements de jeunesse et permet aux participants de dévoiler leur créativité avec des vélos décorés, des chars thématiques et des animations tout le long du parcours. Cette 40e édition annuelle aura pour thème “au-delà des nuages”, annonçant son lot de créations oniriques.

Toute la boucle sud du bois de la Cambre sera fermée dès vendredi soir à 20h00 jusque lundi matin. Les piétons pourront toujours accéder au site, mais ne pourront traverser les circuits que via des passerelles et passages sécurisés aménagés à cet effet.