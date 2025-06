L’enquête publique sur la nouvelle ligne de tram 15 (Belgica-Gare du Nord) débute

Les citoyens peuvent remettre leurs avis jusque début juillet.

Bruxelles Mobilité et la STIB avaient introduit en mai 2024 la demande de permis pour la réalisation de la nouvelle ligne de tram 15. Cette nouvelle ligne reliera Belgica à la Gare du Nord.

Le tram roulera en site propre et desservira les arrêts Belgica, Vanderstichelen, Picard, Suzan Daniel, Bolivar et la Gare du Nord. Dans une deuxième phase il est prévu de prolonger la ligne jusqu’à la Gare Centrale via le boulevard Pacheco. “À long terme le tram 15 pourrait devenir une ligne diagonale qui traverse toute la région du nord-ouest au sud-est“, annonce Bruxelles Mobilité.

Dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne de tram, l’espace public sera entièrement réaménagé. “Cela permettra d’une part une répartition plus équilibrée de l’espace entre les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic automobile/de marchandises, et d’autre part la création d’espaces verdurisés favorisant l’infiltration de l’eau, d’espaces de repos, d’espaces de jeu,…“, explique l’administration bruxelloise.

L’enquête publique se déroule jusqu’au 3 juillet 2025, avec une commission de concertation prévue le 17 juillet 2025. Les citoyens peuvent consulter les plans sur openpermit.brussels et remettre leur avis via leur administration communale.

BX1 – Photo : Bruxelles Mobilité