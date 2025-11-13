L’Église organise des célébrations en mémoire des victimes de violences sexuelles

Celles-ci auront lieu autour du 18 novembre, journée mondiale pour la prévention et la guérison de l’exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants, a fait savoir jeudi la conférence des évêques de Belgique.

L’Église catholique de Belgique va organiser ces prochains jours une série de célébrations en mémoire des victimes de violences sexuelles. Un moment de prière national, mené par l’archevêque de Malines-Bruxelles Luc Terlinden, par ailleurs président de la conférence des évêques de Belgique, sera organisé dimanche dès 15h30 à la basilique de Koekelberg. Une eucharistie, dédiée spécialement aux victimes de violences sexuelles et d’abus de pouvoir au sein de l’Église, sera programmée une heure plus tard à la cathédrale Saint-Paul de Liège.

Le 23 novembre, les victimes de violences sexuelles au sein de l’Église seront une nouvelle fois au cœur d’une veillée organisée à la cathédrale d’Anvers. La conférence épiscopale précise que des célébrations seront également prévues dans les paroisses les 16 et 18 novembre.

Ces événements sont organisés près de deux semaines après la rencontre entre une quinzaine de survivants belges de violences sexuelles au sein de l’Église, sous le nom de “Groupe des 15”, et le pape Léon XIV au Vatican. Le souverain pontife y a confié qu’il était “très compliqué de mettre en place un système global” d’indemnisations “en raison des différences entre les continents” et qu’il allait s’entretenir avec les évêques belges “pour évaluer les mesures mises en place” sur cette problématique.

Le “Groupe des 15”, qui représente plus de 1.500 victimes reconnues, a confirmé avoir demandé au pape de “mettre les évêques sous pression”. Il a aussi appelé à la révocation de l’archevêque Luc Terlinden de sa fonction d’accompagnateur de victimes, une demande pour l’heure restée lettre morte.

Belga