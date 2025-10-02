L’édito de Fabrice Grosfilley : pourquoi le budget fédéral concerne les Bruxellois

On vous a beaucoup parlé du budget bruxellois ces dernières semaines.

Du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi.

Mais il ne faudrait pas oublier celui de l’État fédéral.

Ce n’est pas parce qu’on est à BX1, ou que vous êtes bruxellois, que l’État fédéral ne vous concernerait pas. Bien au contraire.

Des chiffres massifs

Au niveau fédéral, on en est encore aux travaux d’approche : des bilatérales, des déclarations dans la presse.

La vraie négociation commencera vendredi.

Comme ailleurs, l’heure est aux économies.

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, avance un chiffre : 16,6 milliards d’euros à trouver sur 4 ans.

Pour comparer :

1 milliard à trouver à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

1 milliard, ou un peu plus, pour la Région bruxelloise.

Mais attention aux comparaisons rapides.

Le budget de l’État fédéral, c’est 170 milliards d’euros :

70 milliards pour l’État lui-même.

100 milliards pour la sécurité sociale (maladie, chômage, pensions, etc.).

La Fédération Wallonie-Bruxelles tourne autour de 15 milliards.

La Région bruxelloise, environ 8 milliards.

Un rapport de force classique

Le fédéral a des outils que les Régions ou la Fédération n’ont pas :

impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, cotisations sociales…

Autant de leviers pour équilibrer le budget.

Deux options existent : jouer sur les recettes, ou sur les dépenses.

En pratique, on combine les deux.

Mais le clivage gauche-droite reste net :

À gauche : on veut taxer davantage les grandes fortunes et mieux répartir l’effort.

À droite : on refuse toute nouvelle taxe, préférant miser sur les économies.

Millionnaires contre malades

Le débat actuel en est une illustration quasi caricaturale.

Conner Rousseau (Vooruit) propose une « contribution des millionnaires » :

0,3 % au-delà d’1 million.

0,45 % au-delà de 2 millions.

0,6 % au-delà de 3 millions.

Un milliard d’euros en jeu, 150 000 personnes concernées.

Réponse du MR : pas de nouvel impôt.

Et contre-attaque : chercher 5 milliards dans la maladie-invalidité, domaine du ministre Vooruit Frank Vandenbroucke.

Plus de contrôles, moins d’abus, et donc des économies massives.

Les autres pistes

Outre la fiscalité et les dépenses sociales, le fédéral peut aussi :

vendre du patrimoine immobilier,

céder des participations dans des entreprises publiques (« bijoux de famille »),

réduire ses services,

ou transférer certaines charges… vers les communes et les Régions.

Avec un effet domino :

fin des allocations de chômage après 2 ans → charge accrue pour les CPAS,

fin du financement du plan Grand Froid (65 000 €),

désengagement possible de l’aide aux sans-abris,

refus d’héberger certains demandeurs d’asile.

Ce qui se joue au fédéral a donc des répercussions directes pour les Bruxellois.

Fabrice Grosfilley