L’édito de Fabrice Grosfilley : nouveau bâtiment, mêmes missions

C’est la fin d’une époque.

Aujourd’hui, les équipes de BX1 vivent leur dernière journée dans les locaux de la rue Gabrielle Petit à Molenbeek. Dernière matinale dans le studio, pour laquelle j’écris chaque matin cet éditorial. Dès lundi prochain, nous émettrons depuis notre nouveau bâtiment : il s’appelle le Frame, il est situé au croisement du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg.

Évidemment, déménager un média qui émet à la fois en télévision, en radio et sur le web, cela ne se fait pas en un jour. Si vous faites partie de nos fidèles, vous avez sûrement remarqué que, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, nous avons déjà dû adapter nos programmes pour permettre cette grande transhumance.

L’anniversaire est un peu passé sous les radars, hélas, mais BX1 a quand même fêté ses 40 ans cette année. L’association Télé Bruxelles, comme on l’appelait à l’époque, a en effet été lancée dès 1985. Henri Ingberg, Georges Désir, Michel Jocquet ont à ce moment-là l’ambition de créer un média francophone pour la future région bruxelloise. Les premiers programmes sont hebdomadaires et sont produits dans une maison particulière de la rue Lesbroussart à Ixelles.

En 1988, premier bâtiment : Télé Bruxelles s’installe avenue Louise. Avec un journal quotidien en direct du lundi au vendredi, c’est le lancement d’une vraie chaîne de télévision.

En 1995, c’est le grand déménagement qui nous amène à Molenbeek. Télé Bruxelles s’installe dans un site industriel réaffecté : les anciennes usines de tabac Gosset. De 1995 à 2025, cela fait donc 30 ans que Télé Bruxelles puis BX1 sont installés dans ces locaux. Il y a eu des adaptations : on a déplacé et agrandi la rédaction, installé un studio radio, mais on était molenbeekois.

Cette implantation à Molenbeek, ce n’est pas un détail insignifiant. Être installé à Molenbeek, c’est être au cœur de la région bruxelloise. À proximité immédiate du centre-ville. Dans un quartier populaire, et au nord du canal, cette ligne de démarcation invisible qui sépare le sud et le nord de la ville. Cela a eu énormément d’importance sur la manière dont notre rédaction a vécu l’information.

Depuis Molenbeek, on peut très facilement aller vers Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Laeken par exemple. Ce sont des communes, des quartiers où nous avons indiscutablement réalisé de très nombreux reportages. À l’inverse, Uccle ou Watermael-Boitsfort pouvaient nous paraître plus éloignés.

Chaque déménagement a évidemment ses avantages et ses inconvénients.

L’inconvénient serait donc d’être plus éloignés de ces quartiers du nord de Bruxelles, de ces quartiers populaires qui sont parfois les grands oubliés de la couverture médiatique. Alors que ces quartiers, par leur poids démographique, sont le poumon de la région bruxelloise. Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek : en nombre d’habitants, ce n’est pas anecdotique.

Alors évidemment, il y a aussi des avantages : un bâtiment flambant neuf, plus d’espace, donc des studios plus grands et plus modernes. La proximité avec les autres grands médias comme la RTBF, la VRT ou Nostalgie, qui sont dans le même quartier, ce qui pourrait faciliter les collaborations.

Et puis il y a surtout une énorme mobilisation. Celle de notre service technique, qui a organisé ce déménagement : le défi est réellement immense. Merci à eux.

Et puis, il ne faut pas oublier l’ADN, la raison d’être, l’héritage de BX1, ancienne Télé Bruxelles. Notre raison d’être, c’est toujours de vous informer. De vous dire ce qui se passe dans votre ville, de donner la parole aux forces vives, de favoriser le débat, quelles que soient les idéologies défendues, d’offrir une vitrine aux artistes et à tous ceux qui font bouger la ville.

Cela, qu’on soit à Ixelles, à Molenbeek ou à Schaerbeek, ça ne changera pas. Parce que ce ne serait plus BX1.