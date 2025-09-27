Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le Zinne Games Festival revient à Bruxelles et met le jeu vidéo à l’honneur

Conférences, ciné-débat, compétitions e-sportives, espaces de démonstration et ateliers autour des arts vidéoludiques animeront la faculté La Cambre Horta à Ixelles, à l’occasion de la deuxième édition du Zinne Games Festival, organisés ces vendredi et samedi.

Le jeu vidéo sous toutes ses formes sera disséqué durant ces deux journées destinées à mettre en avant l’impact du 10e art sur la société et nos vies quotidiennes.

À côté d’un espace consacré aux jeux vidéo belges, où six studios locaux présenteront leurs œuvres, les joueuses et joueurs seront également amenés à questionner l’évolution des médias sur le jeu vidéo et le streaming, la parentalité face au jeu vidéo, l’impact des mondes numériques sur les rapports sociaux ainsi que la production des jeux vidéo dans la société actuelle, à l’occasion de quatre conférences organisées samedi dans le bâtiment de la place Flagey. Un ciné-débat autour du documentaire “Bac à sable” est par ailleurs prévu samedi soir.

L’un des réalisateurs, Lucas Azémar, sera présent pour discuter de ce film qui baigne dans l’univers de GTA RP, soit des personnes qui se connectent sur le mode en ligne du jeu vidéo Grand Theft Auto V pour y jouer des rôles spécifiques en virtuel. Un atelier de création de jeu vidéo à destination des plus jeunes sera aussi à découvrir, à côté d’une usine à jeux vidéo pour apprendre aux ados les étapes de développement d’une œuvre vidéoludique. Des tournois d’e-sport sur divers jeux, tel Mario Kart, seront également au programme pour animer la journée, à côté de bornes d’arcade et de démonstrations de speedruns, soit l’art de terminer un jeu le plus vite possible. L’entrée à l’événement bisannuel est gratuite et sur réservation sur le site zinnegames.be, où toutes les informations pratiques sont disponibles.

Belga/Photo d’illustration

Reportage de Charlotte Verbruggen, Morgane Vanhoobrouck et Manu Carpiaux

Lire aussi :

Partager l'article

27 septembre 2025 - 18h20
Modifié le 27 septembre 2025 - 18h29
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales