Le tram 55 a été interrompu pour l’interpellation d’une personne retranchée chez elle à Evere

L’interruption du tram 55, survenue jeudi vers 16h00, a été causée par l’interpellation d’une personne retranchée dans son domicile dans la commune bruxelloise d’Evere, a indiqué jeudi la zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

“Dans le cadre d’un dossier judiciaire, nos équipes se sont rendues vers 14h00 rue Henri Van hamme pour l’interpellation d’une personne malade“, a indiqué la porte-parole de la police Katlien Breugelmans. “La personne se serait retranchée dans son domicile et aurait refusé de collaborer. La personne a finalement été interpellée par la Bijstands Team d’appui (BTA)“, a-t-elle ajouté.

La circulation des trams a dû être interrompue mais est désormais rétablie. Aucun blessé n’est à déplorer.

Vers 16h00, la Stib avait en effet signalé une interruption du tram 55 entre les arrêts Verboekhoven et Tilleul. La circulation a été rétablie vers 16h30. L’arrêt Tilleul se trouvait à proximité des lieux de l’intervention policière.

Belga – Photo : Google Street View