Le ticket numérique de la Stib totalise 3,2 millions de voyages deux ans après son lancement

Plus de deux ans après son lancement, le ticket numérique de la STIB a déjà été utilisé pour plus de 3,2 millions de voyages, principalement par des usagers occasionnels sur les réseaux de transports en commun bruxellois et de leur périphérie.

Quelque 245.000 voyageurs ont activé 3,2 millions de voyages dans l’application mobile de la Stib, un peu plus de deux ans après le lancement du ticket numérique, communique la société de transports en commun bruxellois mercredi. Ce ticket est valable sur les réseaux Stib, De Lijn, Tec et SNCB à Bruxelles et dans sa périphérie.

Le ticket a été lancé sur l’application en novembre 2023. Depuis, le nombre de validations a avoisiné 1,4 million en 2024 et près d’1,8 million en 2025.

Le titre le plus acheté est le Brupass 1 voyage, avec 65% des ventes en 2025, suivi par le Brupass 10 voyages (31% des ventes), le Brupass XL 1 voyage (3%) et le Brupass XL 10 voyages (1%).

Le ticket numérique a été validé à 80% dans des stations de métro et de prémétro en 2025, où 572 lecteurs de code QR ont été installés. Les utilisateurs de ce titre de transport sont principalement des voyageurs occasionnels, comme les utilisateurs de paiement sans contact.

Ces derniers sont en hausse sur le réseau de transports en commun bruxellois. En juillet 2025, la Stib avait recensé 40 millions de voyages payés directement avec une carte de banque, un smartphone ou un autre appareil connecté depuis le lancement du paiement sans contact en 2020.

Belga – Photo : STIB