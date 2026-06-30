Le taux de réussite du CEB au plus bas depuis dix ans

Derrière ce recul se cache un net décrochage en mathématiques, malgré une progression des élèves de 6ème primaire en français.

Cette année, 84,63 % des élèves de 6e primaire ont réussi leur certificat d’études de base (CEB). Sur les 51 308 enfants qui ont présenté l’épreuve en Fédération Wallonie-Bruxelles, 43 425 ont obtenu leur certificat. C’est un recul de 2,27 points par rapport à 2025, où le taux de réussite s’élevait à 86,90 %. Et cette baisse est loin d’être anodine. Le taux de réussite est le plus faible des dix dernières années, hors 2020 où l’épreuve n’avait pas été organisée en raison de la pandémie de Covid-19.

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Tous les voyants ne sont pourtant pas au rouge. La moyenne en français progresse nettement, passant de 73,77 % en 2025 à 77,21 % en 2026. En revanche, le mouvement s’inverse en mathématiques : les élèves perdent près de cinq points en un an, avec une moyenne qui chute de 75,57 % à 70,82 %. Les sciences (70,76 %) et la formation historique et géographique (73,20 %) restent dans la continuité des années précédentes. Jusqu’en 2025, les résultats en sciences et en histoire-géographie étaient regroupés dans une seule matière, appelée “Éveil”. Cette année, la Fédération Wallonie-Bruxelles publie pour la première fois les résultats de ces deux disciplines séparément. Il n’est donc pas possible de les comparer directement avec ceux de 2025.

Pour l’Administration générale de l’Enseignement le constat est clair : “Globalement, le taux de réussite est un peu plus faible que les années antérieures. Les quelques différences constatées sont les suivantes : les résultats en mathématiques sont plus faibles ; les résultats en français sont en augmentation. Les résultats en histoire – géographie et en sciences sont assez stables.”

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Des conditions de réussite différentes l’an prochain

Les résultats publiés ce mardi ne concernent que les élèves qui ont obtenu au moins 50 % dans chacune des matières évaluées, ce qui leur permet d’obtenir automatiquement le CEB. Ils ne tiennent pas compte des décisions des jurys d’école ni des éventuels recours.“Les élèves qui n’auraient pas réussi cette évaluation peuvent toutefois obtenir leur CEB par le jury de leur école puisque celle-ci garde la possibilité d’attribuer le certificat en se basant sur le dossier scolaire des élèves. Les résultats ci-dessous ne comptabilisent pas les CEB obtenus à la suite des délibérations des écoles, ni du traitement des recours”, rappelle la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dès l’an prochain, les règles changeront. Les élèves devront remplir deux conditions pour décrocher leur CEB : obtenir au moins 50 % dans chaque matière évaluée et une moyenne générale d’au moins 60 %, conformément à une décision du gouvernement.

Camille Gnonsian – Photo : Belga Image