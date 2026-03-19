Enseignement: le seuil de réussite du CEB, du CE1D et du CESS relevé à 60%

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi soir un projet de décret qui relève de 50 à 60% le seuil de réussite des épreuves certificatives externes que sont le CEB (organisé en fin de 6e primaire), le CE1D (en fin de 2e secondaire) et le CESS (à l’issue de la 6e secondaire).

Pour réussir leur CEB, les élèves devront obtenir au moins 50 % dans chacune des matières évaluées au CEB (français, mathématiques et éveil) mais atteindre une moyenne globale de 60%. Pour le CE1D et le CESS, les élèves devront obtenir un minimum de 60 % dans chacune des matières évaluées.

Ce relèvement des exigences sera d’application pour les épreuves organisées à partir de juin 2027. Il sera accompagné de mesures d’accompagnement personnalisé pour les élèves identifiés comme en difficultés. Quelque 25 millions d’euros seront ainsi investis à cette fin d’ici 2029.

Les députés ont approuvé dans le même élan mercredi soir un autre projet de décret qui redéfinit les modalités de passage de la 6e primaire vers la 1re secondaire dans le cadre de l’extension du tronc commun vers le secondaire.

Le texte confirme le caractère certificatif du certificat d’études de base (CEB) organisé en fin de 6e primaire. Il renforce par ailleurs le rôle des jurys d’école qui pourront décider de délivrer le CEB à un élève sur base des bulletins et bilans réalisés en 5e et 6e primaires.

En cas d’échec au CEB, ce jury pourra décider de faire passer l’élève vers la 1re secondaire avec un programme d’aide. Mais il pourra aussi choisir de le maintenir en 6e primaire s’il estime que cette solution est préférable. Ces mesures de redoublement devront toutefois être “exceptionnelles”.

Conformément au plan tracé par le Pacte d’excellence, la 1re année d’enseignement différencié dans le secondaire (année qui était destinée jusqu’ici aux élèves ayant raté leur CEB, ndlr), est supprimée. Les moyens budgétaires qui y étaient consacrés seront réaffectés à l’accompagnement personnalisé des élèves en difficultés.

Les deux décrets ont été approuvés par les députés de la majorité MR-Engagés.

L’opposition PS-PTB-Ecolo a voté contre à chaque fois. Celle-ci a dénoncé des mesures qui vont renforcer les inégalités scolaires.

Belga