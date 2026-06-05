Colère des enseignants : “Il faut faire des évaluations autrement”, la CGSP demande l’annulation des épreuves certificatives

Luc Toussaint, président de la CGSP-enseignement réclame l’annulation des épreuves certificatives là où les élèves n’ont pas pu les préparer correctement.

Le responsable syndical demande à la ministre Valérie Glatigny de prendre ses responsabilités. Pour lui, maintenir ces examens dans les conditions actuelles n’est pas acceptable. “Il faut absolument faire des évaluations autrement qu’en faisant passer des examens pour lesquels les élèves n’ont pas pu être préparés”, insiste-t-il dans Bonsoir Bruxelles.

Les épreuves visées sont le CEB, le CE1D et le CESS, dont les sessions sont programmées à partir du 18 juin. Ces examens externes restent pour l’heure maintenus par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, malgré un préavis de grève prolongé jusqu’au 10 juillet.