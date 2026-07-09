Tensions dans l’enseignement : la majorité repousse deux propositions déposées par l’opposition

Les textes, soumis conjointement par le PS, le PTB et Ecolo, entendaient pour le premier supprimer l’augmentation annoncée du minerval dans l’enseignement supérieur, et pour le second abandonner l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur.

Citant -parfois les larmes aux yeux- les témoignages reçus de plusieurs personnes directement concernées par les deux mesures, les députés d’opposition ont une nouvelle fois dénoncé les choix politiques du gouvernement et l’impact de ceux-ci sur l’accessibilité aux études supérieures ou sur l’emploi d’une série d’enseignants temporaires.

Sans grande surprise, et comme elle l’avait déjà fait le mois dernier lors de l’adoption du décret programmant toutes ces mesures d’économies, la majorité MR-Engagés a dit comprendre l’émoi social provoqué par ces mesures mais a fait valoir la nécessité de mettre un frein au déficit grandissant de la FWB.

Elle a aussi minimisé tout risque de pertes d’emploi massives pour les enseignants vu le contexte actuel de pénurie et le fait qu’aucun jeune enseignant n’arrivera cette rentrée sur le marché du travail, vu l’allongement de 3 à 4 années de la formation à ce métier.

Malgré les vacances scolaires qui viennent de débuter, plusieurs enseignants avaient fait mercredi le déplacement, soit en tribune, soit sous les fenêtres du parlement pour soutenir les deux textes de l’opposition. Aucun incident n’a été signalé.

Belga