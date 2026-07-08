Colère des enseignants: quelques centaines de personnes rassemblées devant le Parlement de la FWB

Quelques centaines de personnes issues du secteur de l’enseignement, essentiellement des enseignants, se sont rassemblées mercredi devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le centre de la capitale dans le cadre de la contestation contre les réformes du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Rassemblés en nombre, les manifestants ont bruyamment exprimé leur désaccord à coup de “Glatigny démission“, “Minerval à 1.200 euros, on n’en veut pas, 30 élèves par classe, on n’en veut pas” ou encore des “Tous ensemble, tous ensemble, grève générale“.

“On vote la loi pour le minerval et l’augmentation de la charge de travail dans le secondaire supérieur. Le vote, c’est maintenant et c’est pour ça qu’on est toujours là, malgré les vacances“, explique Mathieu Hovine, parlophone à la main. “On veut montrer que nous ne sommes pas d’accord.”

Les enseignants sont bien décidés à poursuivre le combat. “On ne sait pas faire grève pendant les vacances mais on manifeste et l’année scolaire sera perturbée. On va se réunir pendant l’été pour voir ce que l’on va mettre en place pour la rentrée scolaire“, poursuit Mathieu Hovine.

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Le collectif Mars Attacks avait lancé cet appel pour exprimer une nouvelle fois le mécontentement du secteur de l’enseignement à l’occasion de la dernière séance plénière du parlement avant les vacances parlementaires (à moins d’une session extraordinaire éventuellement planifiée la semaine prochaine).

Les acteurs du secteur de l’enseignement sont mobilisés depuis plusieurs mois pour faire entendre leur voix partout en Wallonie et à Bruxelles.

Plusieurs points du décret-programme posent problème aux acteurs du secteur de l’enseignement: augmentation de deux heures par semaine pour les professeurs du secondaire supérieur, durcissement des conditions de maladie, suppression de postes ou encore le manque de concertation entre le gouvernement et les syndicats et représentants.

Belga – Photo : Belga Image