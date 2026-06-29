Vu d’ici – Quand les économies rentrent en classe

“Vu d’ici” : et si l’on regardait l’actualité depuis ceux qui la vivent ?

Les débats sont terminés. Les décisions sont prises. Les textes sont votés. Que deviennent ces réformes dans la vie de ceux qui devront les appliquer ou les subir ? C’est toute l’ambition de “Vu d’ici”, un nouveau magazine de terrain qui prend le temps d’aller voir ce qu’il se passe après l’actualité.

Pour ce premier numéro, nous avons poussé les portes des écoles bruxelloises, quelques jours après le vote du décret-programme sur l’enseignement.

Pendant plusieurs jours, nous avons suivi un professeur de français en reprise après un burn-out, une direction qui prépare une rentrée sous tension, des enseignants confrontés au manque de moyens et des familles inquiètes pour l’avenir des repas scolaires.

Notre question est simple : A quoi ressemblera la rentrée de la fin de l’été ?

“Vu”d’ici”, c’est le choix de partir du terrain, des visages et des histoires humaines pour comprendre les grands enjeux de société.

■ Long format signé Adeline Bauwin, Frédéric De Hénau et Stéphanie Mira