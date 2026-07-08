Enseignement : le décret devant limiter les pertes de charges validé en commission

La commission Éducation du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi une proposition de décret de la majorité visant à garantir, à la rentrée prochaine, leur emploi à une partie des enseignants affectés par les récentes mesures d’économie dans l’enseignement.

Le dispositif, qui n’est à ce stade prévu que jusqu’en décembre 2026, doit protéger les enseignants temporaires prioritaires potentiellement impactés par la réforme contestée du passage de 20 à 22 périodes hebdomadaires dans le secondaire supérieur.

Concrètement, les profs dont le volume de charge diminuerait en raison de cette mesure qui mobilise le monde enseignant depuis des mois se verront attribuer, à titre exceptionnel, des périodes complémentaires afin de conserver un volume d’emploi équivalent à celui qu’ils exerçaient au 3 juillet 2026. Ces périodes seront consacrées à des tâches pédagogiques ou organisationnelles au sein de l’établissement.

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Cette mesure d’accompagnement pourrait bénéficier à près de 700 équivalents temps-plein (ETP). Elle rabotera l’objectif d’économies poursuivi par le gouvernement de quelque 16 millions d’euros au maximum, selon la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny (MR).

La majorité prévoit une évaluation de la mesure d’ici la fin de l’année en cours afin que, “si nécessaire”, le dispositif puisse être prolongé jusqu’au 2 juillet au plus tard.Le texte a été adopté lundi soir par la majorité MR-Engagés. PS et PTB se sont abstenus. Ecolo a voté contre.

Très critique, l’opposition a qualifié le texte de “bricolage“, de “foutoir” ou encore de “rustine destinée à masquer un véritable carnage“, les pertes d’emploi engendrées par les mesures d’économies n’étant reportées que de quelques mois. Le texte sera définitivement approuvé mercredi par la séance plénière du parlement. Les enseignants impactés pourront demander à bénéficier du dispositif dès le 24 août.

Belga