Enseignement: le CEB débute ce jeudi en Fédération Wallonie-Bruxelles

Rendez-vous traditionnel de chaque fin d’année scolaire, le CEB (certificat d’études de base) débute ce jeudi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il sera suivi dès demain par le coup d’envoi du CE1D (Certificat d’enseignement secondaire du premier degré) ainsi que du CESS (Certificat d’enseignement secondaire supérieur).

Ces “épreuves certificatives externes” comme on les appelle se déroulent cette année dans un climat d’incertitude pour le moins inédit. En cause: le vif mouvement de contestation au sein du corps enseignants provoqué par les mesures d’économies décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si l’organisation du CEB, du CE1 et du CESS est formellement prévue par décret, et donc obligatoire, reste toutefois à voir si les directions d’écoles pourront compter sur suffisamment d’enseignants pour surveiller les épreuves, les corriger ainsi que pour en encoder les résultats.

Annulation ou perturbation

A la pointe de la mobilisation contre le gouvernement, le mouvement Mars Attacks a appelé les écoles à annuler ces épreuves. Et là où elles seront maintenues, le collectif pousse les enseignants à ne pas communiquer les résultats à l’administration.

Cette perspective peut paraître quelque peu inquiétante pour les quelque 160.000 élèves concernés. Mais dans la pratique, ceux-ci ne devraient toutefois pas (trop) pâtir de ces potentielles perturbations.

Le cadre légal en place stipule en effet que, en cas de situations exceptionnelles, c’est au conseil de classe qu’il reviendra d’apprécier la maîtrise suffisante par l’élève des compétences concernées, notamment sur base du travail annuel.

Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, elles ont pour but de jauger simultanément et de manière standardisée tous les élèves d’un même niveau sur base d’un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction et de réussite.

Nouveauté cette année: le CEB (Certificat d’études de base) évaluera pour la première fois la maitrise des savoirs et compétences tels que définis dans les nouveaux référentiels du tronc commun appliqués depuis septembre dernier à la 6e année du primaire.

Prévu les matinées du 18 au 23 juin, le CEB portera sur différentes matières: le français, les mathématiques, les sciences et la formation historique et géographique. Plus de 60.000 élèves au total sont appelés à la présenter.

CE1D et CESS vendredi

En place depuis 2013, le CE1D concerne lui tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire. Au total, 58.267 élèves présenteront le CE1D cette année. L’épreuve de langues modernes se tiendra le vendredi 19 juin pour la partie écrite, et entre les vendredi 19 et le jeudi 25 juin inclus pour la partie orale. L’épreuve de mathématiques est, elle, prévue le lundi 22 juin. Celle de française le mardi 23. Et celle des sciences le lendemain, soit le mercredi 24 juin.

Enfin, le CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur), destiné aux élèves de dernière année du cycle secondaire, se tiendra le vendredi 19 juin pour l’épreuve de français et le lundi 22 juin pour celle d’histoire. Quelque 49.000 élèves au total sont ici concernés par cette épreuve.

Belga