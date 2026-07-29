La STIB teste un nouveau système de détection d’obstacles sur ses trams

La STIB teste actuellement un nouveau système de détection d’obstacles sur ses trams. Ces caméras intelligentes visent à aider le personnel de conduite à repérer les obstacles à temps et ainsi à éviter les accidents.

Le tram 3101 ressemble à n’importe quel autre tram circulant à Bruxelles. Pourtant, la STIB utilise ce véhicule en tant que laboratoire roulant pour tester des innovations et de nouvelles technologies. Cet été, il est par exemple équipé d’un tout nouveau système de détection d’obstacles baptisé Safeway.

■Reportage de Romain Vandeneuvel et Nicolas Scheenaerts