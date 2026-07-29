Visite du centre de crise européen au cœur de Bruxelles

Alors que des feux de forêt ravagent plusieurs pays d’Europe, peu de gens le savent, mais c’est depuis Bruxelles qu’est coordonnée toute l’aide européenne d’urgence.

Actif 24h/24, sept jours sur sept, le Centre a déjà coordonné plus de 830 demandes d’assistance en 25 ans. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter au rythme des crises. Rien qu’en 2026, le mécanisme a déjà été activé plus de dix fois, notamment pour les incendies en France et en Espagne.

Face à des catastrophes toujours plus fréquentes, la protection civile européenne continue d’évoluer pour anticiper les risques et renforcer sa capacité de réponse.

■Reportage de Jamila Saïdi Mrabet et Frédéric De Henaut

►Lire aussi | La Défense belge vient en aide à la France dans la lutte contre les feux de forêt