Le Standard s’offre le Clasico 2-0 et plonge Anderlecht dans la crise

Le Standard a remporté le Clasico contre Anderlecht dimanche pour le compte de la 23e journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet aux Liégeois (8e, 30 points) de se relancer dans la course au top 6 tandis que le RSCA (4e, 36 pts) plonge un peu plus dans la crise.

Dans un Clasico sous pression pour les deux formations, le Standard a contrôlé les débats en s’installant dans le camp anderlechtois en début de rencontre mais sans se créer de franches occasions. Les ‘Rouches’ ont finalement été récompensés autour de la demi-heure. Rafiki Said a débordé Killian Sardella avant d’adresser un centre rasant vers Ibrahim Karamoko qui a trompé un Colin Coosemans attentiste (29e, 1-0).

Un but qui a eu le don de réveiller Anderlecht qui a manqué deux opportunités d’égaliser. Lancé en profondeur par Nathan De Cat, Adriano Bertaccini n’a pas cadré en se présentant seul devant Lucas Pirard qui remplaçait Matthieu Epolo, blessé (34e). Cinq minutes plus tard, Nilson Angulo a été contré par la défense liégeoise sur un centre de Thorgan Hazard (39e).

Dès le retour des vestiaires, le Standard a remis la pression sur la défense anderlechtoise et Said aurait pu profiter d’une erreur d’Enric Llansana sans un arrêt de Coosemans (46e). Ce n’était que partie remise pour le Comorien qui a poussé Sardella à la faute sur un ballon en profondeur de Teddy Teuma avant de lober astucieusement le gardien bruxellois (49e, 2-0).

Le RSCA a ensuite tenté de réagir mais Bertaccini a d’abord buté sur Pirard après un nouveau face-à-face avec le gardien liégeois (68e) avant de manquer de précision de la tête (80e). Les ‘Rouches’ ont ensuite contrôlé les derniers assauts anderlechtois pour faire exulter Sclessin au coup de sifflet final.

