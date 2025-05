Le secteur non-marchand manifeste contre des politiques d’austérité généralisées : le cortège a démarré

Le cortège de la manifestation du non-marchand s’est élancé jeudi peu avant 11h00 des abords de la gare du Nord de Bruxelles pour rejoindre la place de l’Albertine, non loin de la gare centrale.

A l’appel des syndicats réunis en front commun, des milliers de travailleurs et travailleuses de ce secteur défilent dans les rues de la capitale pour dénoncer “les politiques d’austérité” menées par les différents niveaux de pouvoir.

Dans la foule, sont présents des puéricultrices, des aides-familiales, des aide-soignantes en hôpital, des infirmières en maisons de repos, des éducateurs en aide à la jeunesse, des formateurs dans l’insertion ou encore des travailleurs des arts. Scandant “Du temps pour le non-marchand” et chantant qu’ils “ne lâcheront rien”, les manifestants brandissent également des pancartes. On peut lire sur celles-ci “Travailleuses épuisées = société en danger”, “Quand l’injustice devient loi, résister est un devoir” ou des messages plus concis comme “Arizonaze”.

Les syndicats pointent notamment du doigt les mesures prises par le gouvernement fédéral en matière d’allongement du temps de carrière, de droits aux allocations de chômage et de travail à temps partiel. Ils réclament des conditions de travail attractives et tenables.

Des perturbations à prévoir

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles conseille d’éviter le secteur du cortège entre 9h30 et 14h. Le cortège démarrera de la gare du Nord (boulevard Roi Albert II) et rejoindra la place de l’Albertine près de la Gare centrale. Il est donc conseillé d’éviter certains grands axes, par lesquels le cortège circulera : comme le boulevard du Jardin botanique, la place Madou, la rue du Congrès ou encore le boulevard de l’Impératrice.

Certaines lignes de la STIB peuvent également être déviées ou limitées dans le secteur.

