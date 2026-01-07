Passer la navigation
Le secteur des autocaristes, en pénurie, appelle les chômeurs à postuler

Alors que des milliers de chômeurs de longue durée s’apprêtent à perdre leurs allocations, le secteur des entreprises de bus et d’autocars a un besoin criant de main d’oeuvre. Les 374 entreprises totalisent 530 postes vacants et “une inactivité prolongée ne constitue pas un obstacle pour devenir conducteur”, indique la fédération FBAA mercredi.

Toute personne qui aime conduire et le contact humain peut devenir conducteur“, selon la FBAA. Seuls autres prérequis : l’obtention d’un permis de conduire D et d’un certificat d’aptitude professionnelle.

La formation à la conduite peut d’ailleurs être financée par le secteur pour les candidats sérieux. Les intéressés peuvent poser leur candidature via le site www.bechauffeur.be.

