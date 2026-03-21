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Le Scharnaval, plus vieux carnaval de Bruxelles, fait à nouveau vibrer le quartier Helmet

Défilé, folklore et animations rythment cette nouvelle édition du Scharnaval, qui propose aussi une soirée dédiée à la santé mentale.

Le Scharnaval est de retour cette année pour sa 92ème édition. Après plusieurs annulations dues à la crise sanitaire, le plus vieux carnaval bruxellois est désormais organisé une année sur deux. Cette année, le parcours est plus long qu’en 2024 et met encore beaucoup d’ambiance dans la Cité des Ânes, avec la participation de 21 groupes folkloriques bruxellois et de partout en Belgique.

Le cortège, qui a débuté à 14h, défile dans le quartier de Helmet jusqu’au square Riga devant l’église Sainte-Famille. Le prince réélu McCloud Zicmuse invite les Schaerbeekois et tous les bruxellois a venir faire la fête.

Pour cette édition, la santé mentale est également mise à l’honneur lors d’une soirée au BAMP (Brussels Art Melting Pot) qui débutera à 18h. Des films, spectacles vivants, performances et concerts sont prévus “pour explorer ensemble nos émotions, nos fragilités et nos forces.”

Le programme complet de cette journée est à retrouver sur le site de la commune de Schaerbeek.

La rédaction – Photo : Commune de Schaerbeek

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