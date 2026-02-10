Le salon de l’emploi Aviato Jobfair à Brussels Airport attire 6000 personnes

Près de 6.000 chercheurs d’emploi ont participé mardi à l’Aviato Jobfair à Brussels Airport. Plus de 50 entreprises y ont présenté leurs offres dans des secteurs variés.

Quelque 6.000 chercheurs d’emploi, étudiants et personnes intéressées – un record – s’étaient réunies mardi au salon de l’emploi d’Aviato Jobfair à Brussels Airport. L’événement permettait aux chercheurs d’emploi de rencontrer des employeurs de Brussels Airport, mais aussi des entreprises de la région.

Au cours du salon, plus de 50 entreprises ont présenté leurs offres d’emploi. Parmi elles figuraient des employeurs tels que Brussels Airport Company, G4S, Securitas, Safran, Orizio, Eligio, Nippon Express ou encore Swissport Cargo Services.

À Brussels Airport, les profils les plus demandés couvrent un large éventail allant d’ouvriers et techniciens à employés de bureau et personnel administratif, selon un communiqué d’Aviato, la maison de l’emploi de Brussels Airport. Il existe également une forte demande pour les douaniers, le personnel de sécurité et de contrôle, les personnes chargées du fret et de la logistique, les cuisiniers ainsi que les collaborateurs dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de la vente. Du côté du fret chez Brussels Airport, les talents en logistique sont particulièrement prisés, notamment chez Nippon Express Belgium.

C’était la cinquième édition de l’Aviato Jobfair, organisé par Aviato et ses partenaires (Brussels Airport Company, le VDAB, Actiris, VOKA-Chambre de commerce du Brabant flamand, POM Brabant flamand, SFAL et SFTL).

Belga – Photo : Belga Image