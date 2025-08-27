Passer la navigation
Le RWDM interdit les banderoles critiques envers John Textor

Désormais, les tifos et les banderoles doivent être soumis à l’approbation du club avant chaque match, ce qui provoque des tensions croissantes avec les supporters, rapporte Bruzz.

Alors que la saison a débuté, le RWDM interdit les banderoles jugées offensantes envers son président John Textor. En effet, certaines arborant “Textor out” ou “Ctrl+Alt+Txtr” ont été saisies ou interdites, tandis que d’autres ont été introduites discrètement dans le stade. Lors de la dernière rencontre à domicile, une altercation entre un stadier et des supporters a même conduit à une interdiction pour l’un d’eux.

► Reportage | Le conseil communal de Molenbeek adopte une motion contre le changement de nom du RWDM

Le club affirme qu’il applique simplement son règlement, qui interdit les messages visant des individus, sans confirmer l’interdiction systématique des critiques envers John Textor.

