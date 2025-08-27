Le RWDM interdit les banderoles critiques envers John Textor

Désormais, les tifos et les banderoles doivent être soumis à l’approbation du club avant chaque match, ce qui provoque des tensions croissantes avec les supporters, rapporte Bruzz.

Alors que la saison a débuté, le RWDM interdit les banderoles jugées offensantes envers son président John Textor. En effet, certaines arborant “Textor out” ou “Ctrl+Alt+Txtr” ont été saisies ou interdites, tandis que d’autres ont été introduites discrètement dans le stade. Lors de la dernière rencontre à domicile, une altercation entre un stadier et des supporters a même conduit à une interdiction pour l’un d’eux.

Le club affirme qu’il applique simplement son règlement, qui interdit les messages visant des individus, sans confirmer l’interdiction systématique des critiques envers John Textor.

