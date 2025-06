Le conseil communal de Molenbeek adopte une motion contre le changement de nom du RWDM

Le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean a adopté à l’unanimité, mercredi, une motion défendant l’identité du RWDM et l’image de la commune, en réponse à l’annonce du changement de nom du club en “Daring Brussels”.

La motion, portée par Taoufik Hamzaoui (PTB), a été précédée d’une interpellation citoyenne soutenue par la présence de 150 supporters. Des chants molenbeekois ont été entonnés dès la motion votée.

Cette dernière demande notamment de mettre le club en demeure de conserver la référence à Molenbeek, de lancer un audit juridique sur la convention, d’envisager tous les recours légaux pour garantir que le club reste fidèle à son histoire et à son ancrage local et que la ProLeague soit informée immédiatement de ladite motion. “Nous restons propriétaires du stade Edmond Machtens et nous défendrons tous nos droits ainsi que ceux de nos supporters“, a déclaré le bourgmestre faisant fonction Amet Gjanaj (PS), qui a déjà déclaré possible la résiliation de la convention liant le club à l’usage du stade.

“Molenbeek bashing”

Lors d’une réunion le 13 juin, la commune a rappelé au club ses obligations, inscrites dans cette convention très claire, qui impose notamment de valoriser l’image de Molenbeek. “Aucune décision n’a encore été prise, nous attendons que le club revienne vers nous avec des propositions“, a précisé le bourgmestre. Au sein du conseil communal, tous les groupes politiques ont réagi fermement contre le changement de nom et les propos de John Textor, propriétaire du RWDM.

Ecolo a dénoncé un “Molenbeek bashing“, tandis que le MR et le PS ont respectivement fustigé une tentative d’effacement de l’identité molenbeekoise et une “violence symbolique“. Molenbeek Autrement a promis de “faire front“.

Début juin, John Textor a annoncé renommer le club “Daring Brussels”, jugeant que le nom “Molenbeek” nuisait à son image. Cette décision, prise sans concertation, a provoqué une vive opposition locale.

avec Belga