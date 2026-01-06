Le ruisseau Linkebeek sera-t-il partiellement remis à ciel ouvert ? La commune d’Uccle a lancé une enquête publique

Uccle ouvre une enquête publique sur un projet visant à remettre partiellement à ciel ouvert le ruisseau Linkebeek, afin de réduire les inondations et de créer un couloir de fraîcheur entre le moulin Crockaert et la rue Steenvelt.

La commune d’Uccle a lancé cette semaine une enquête publique sur un projet de réhabilitation du ruisseau Linkebeek, disparu du paysage depuis les années 1960, afin de lutter contre les inondations récurrentes et les effets des fortes chaleurs. Le dossier porte, dans un premier temps, sur la création d’un couloir de fraîcheur entre le moulin Crockaert et le rond-point de la rue Steenvelt.

Jusqu’aux travaux d’urbanisation menés il y a plus de soixante ans autour de l’avenue de Beersel, le Linkebeek rejoignait le Geleytsbeek au niveau du Keyenbempt. Dévié et enterré sous la Grote Baan, le ruisseau ne joue plus aujourd’hui son rôle naturel de régulation hydrologique. La commune a donc décidé de remettre progressivement ce cours d’eau à ciel ouvert, en s’appuyant sur une pré-étude réalisée par Bruxelles Environnement.

La première phase du projet concerne un tronçon de 430 mètres entre la rue Courte Linkebeek et la rue Steenvelt, dont 330 mètres seront remis à ciel ouvert. Ce tronçon constitue le cœur du futur couloir de fraîcheur et représente un investissement de 718.000 euros TVAC. Le coût global du projet, qui se déploiera en plusieurs phases jusqu’au Keyenbempt, dépasse les deux millions d’euros.

Selon l’échevine du Climat et de l’Environnement Maëlle De Brouwer (Ecolo), le chantier devrait s’étaler sur environ 200 jours calendrier. Les travaux se dérouleront toutefois majoritairement hors voirie, ce qui limitera fortement l’impact sur la circulation dans le quartier pour cette partie du projet.

Après une adaptation de l’avant-projet tenant compte des remarques formulées par les riverains, une demande de permis d’urbanisme a été introduite. L’enquête publique a débuté ce lundi 6 janvier. La commission de concertation est programmée au 25 février. Le dossier peut être consulté en ligne ou auprès de l’administration communale sur rendez-vous.

Belga – Photo : Commune d’Uccle