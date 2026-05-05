Le restaurant Senzanome touché après la perte de son étoile Michelin : “On a sûrement fait des erreurs, mais il faut garder la tête haute”

Le Senzanome a perdu son étoile Michelin après 21 ans. Une décision accueillie avec émotion par l’équipe du restaurant.

Ce lundi 4 mai, plusieurs restaurants bruxellois ont perdu leur étoile lors de la cérémonie du Guide Michelin organisée à Anvers. Parmi eux, le restaurant Senzanome, qui détenait une étoile depuis 21 ans, mais aussi Le Pigeon Noir à Uccle et la Villa Lorraine.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau

Au Senzanome, l’annonce a été accueillie avec émotion mais aussi avec volonté de poursuivre le travail. “On doit continuer. On a sûrement fait des erreurs, mais il faut garder la tête haute. Vingt-et-un ans, c’est une histoire. Est-ce qu’on la récupérera un jour ? On ne sait pas, mais on va continuer à travailler comme on l’a toujours fait”, confie le chef Giovanni Bruno.

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Pour certains clients, cette distinction reste secondaire. “Ce qui nous importe, c’est que c’est un restaurant italien renommé. Qu’il ait une étoile ou non, ça ne change rien”, explique l’un d’eux.

La rédaction – Photo : BX1