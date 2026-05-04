Guide Michelin 2026 : la Villa Lorraine obtient le prix de “l’ouverture de l’année”

Le Guide Michelin Belgique & Luxembourg dévoile sa nouvelle sélection, ce lundi, depuis la célèbre Handelsbeurs d’Anvers.

Cette année, un nouveau prix fait son apparition : le “Opening of the year award” (le prix de l’ouverture de l’année). Il a été attribué à une institution bruxelloise, la Villa Lorraine. Le restaurant, situé au Bois de la Cambre, a rouvert en début d’année, après le départ du chef Yves Mattagne et l’arrivée de son successeur Ruben Christiaens.

Ce renouveau de la Villa Lorraine est attribuée à Tatiana Litvine, cogestionnaire avec son frère Vladimir. Elle était présente ce matin à la cérémonie pour recevoir ce prix : “On a eu envie de lui donner un nouveau souffle, la rendre plus dynamique, plus accessible, ne plus avoir cette image de restaurant guindé. On a voulu rendre la Villa plus ludique, plus cool“, déclare-t-elle sur scène, trophée en main.

“En cuisine, Ruben Christiaens signe une carte française contemporaine, précise et généreuse. Les classiques sont là, mais ils sont travaillés avec une approche plus libre, plus lisible, plus personnelle. La Villa Lorraine n’a pas cherché à tout réinventer. Elle a choisi de se recentrer sur l’essentiel : de beaux produits, des assiettes maîtrisées, un service attentif et une expérience qui garde le plaisir au centre“, décrit le restaurant dans un communiqué.

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Une belle récompense pour ce symbole de la gastronomie bruxelloise après le coup dur de l’année dernière : le restaurant avait annoncé la perte de sa deuxième étoile Michelin. Avec ce nouveau projet porté par Ruben Christiaens, la Villa Lorraine perd son unique étoile Michelin.

Les restaurants bruxellois Le Pigeon Noir (Uccle) et senzanome (Bruxelles) perdent également leur étoile cette année.

► La liste complète des Étoiles dans le Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2026 est à consulter ici

BX1 – Photo : Guide Michelin