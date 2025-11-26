Yves Mattagne quitte la Villa Lorraine, qui ambitionne une “nouvelle vision culinaire”

La direction et le chef Yves Mattagne “ont décidé d’un commun accord, dans la continuité du travail mené ensemble, la fin de leur collaboration au 1er janvier 2026”, annonce La Villa Lorraine ce mercredi.

Yves Mattagne, chef emblématique du feu “Sea grill” (Bruxelles), doublement étoilé à sa fermeture fin 2019, quittera l’adresse située à deux pas du Bois de la Cambre, le 1er janvier prochain. Créée en 1953 par Marcel Kreusch, “La Villa Lorraine” a été la première table hors de France à obtenir trois étoiles au Michelin. Elle a été rachetée en 2010 par l’homme d’affaires Serge Litvine.

Depuis sa création, le restaurant a vu défiler sept chefs dans ses cuisines: Camille Leurquin, Freddy et Patrick Vandecasserie, Alain Bianchin, Maxime Colin, Gary Kirchens ainsi que Yves Mattagne, arrivé en 2021.

La famille Litvine, propriétaire de l’établissement, annonce “s’apprêter à dévoiler une nouvelle vision culinaire et une expérience résolument plus contemporaine” et entamer “une évolution naturelle de son positionnement, pensée pour renforcer l’accessibilité, la modernité et la dimension vivante du lieu.”

La Villa Lorraine, actuellement une étoile au guide Michelin, dévoilera prochainement une “ambiance repensée” et une “nouvelle direction culinaire“.

BX1 avec Belga – Photo Belga