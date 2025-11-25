Cinq restaurants bruxellois figurent dans “La Liste” des meilleurs au monde

Vingt-quatre établissements belges figurent dans “La Liste”, qui après 10 ans d’existence se présente comme “le classement des classements”.

En tête de celui-ci, on retrouve pour la 9e année consécutive le français “Guy Savoy”, à égalité avec neuf autres restaurants allemand, chinois (2), états-uniens (2), suisse, japonais, italien et espagnol, avec une note de 99,5.

Le premier restaurant belge à apparaître dans le classement est, comme l’an dernier, “Boury”, l’un des deux seuls triplement étoilés du Royaume, avec 97,5. Suivent le “Hof van Cleve”, à 93,5 et “Zilte”, l’autre trois étoiles, avec une note de 92. L’établissement anversois du chef Nick Bril “The Jane” présente également une cote supérieure à 90, d’un demi-point.

Les restaurants bruxellois de “La Liste” sont “La Villa Lorraine by Yves Mattagne” (83.5), “Le Chalet de la Forêt” (81.5), “La Paix” (78,5), “Bozar” (78,5) et “Comme Chez Soi” (76).

La France est le pays le plus représenté dans “La Liste”, avec 119 établissements, suivie de la Chine (118), du Japon (115) et des Etats-Unis (106).

“La Liste” compile et analyse plus de 1.100 sources internationales, comme la presse, les guides d’experts ou encore les avis clients de plus de 40.000 restaurants dans 200 pays.

