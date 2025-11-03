Karen Torosyan, patron du Bozar Restaurant, élu chef de l’année 2026 par Gault&Millau

Le Gault&Millau a décerné le titre du chef de l’année 2026 à Karen Torosyan, le patron du Bozar Restaurant.

Karen Torosyan (“Bozar Restaurant”, Bruxelles) a été désigné lundi chef de l’année 2026 par le Gault&Millau lors d’une cérémonie à Brussels Expo. Il succède à Glenn Verhasselt, du “Sir Kwinten”, à Lennik. “Bozar Restaurant”, doublement étoilé au Michelin, fait partie des tables les mieux cotées du Royaume, avec une note de 17,5 dans le guide jaune.

Très ému, le chef d’origine arménienne a tenu à faire monter toute l’équipe du restaurant sur la scène de Brussels Expo. “C’est chefS de l’année, parce que sans eux je ne serais pas là.” “Quand je suis arrivé en Belgique à l’âge de 18 ans, il y a des chefs dans cette salle qui me faisaient rêver, je les prenais pour des stars de cinéma. Aujourd’hui j’ai l’impression d’avoir gagné un oscar“, a-t-il lancé sous les applaudissements nourris d’une standing ovation.

“Année après année, Karen Torosyan s’est imposé comme l’un des grands artisans du goût, guidé par une quête obsessionnelle de perfection, dans le geste comme dans l’assiette. Ce chef d’origine arménienne, tombé amoureux de la Belgique, force le respect. De la plonge de ses débuts à la consécration d’aujourd’hui, chaque étape de son parcours témoigne d’une détermination rare. Ses distinctions et sa note croissante le prouvent : pas moins de trois awards jalonnent l’ascension de cette maison. À Bozar Restaurant, table culte, il magnifie les classiques avec un sens du détail quasi horloger et démontre, dans de nombreux plats, une maîtrise technique au service d’une cuisine profondément humaine : une cuisine qui raconte le travail, la passion et l’amour du produit. “, écrit la rédaction du guide.

Les autres lauréats bruxellois:

La palme bruxelloise des Jeunes chefs de l’Année revient à David-Alexandre Bruno (restaurant Quartz à Ixelles) pour la région bruxelloise. Pour les Nouveautés remarquables de cette année, Eliane à Bruxelles pour la région bruxelloise avec une cote de 17/20 et 4 toques. Une entrée remarquée dans le guide pour le restaurant de de Kobe Desramaults. Notons aussi Humus x Hortense (Ixelles) qui progresse à 16,5/20 et 3 toques et est aussi récompensé du titre de Menu de légumes de l’Année -.

Le Prix-plaisir de l’Année est arrtibué à Pénar (Ixelles). Kartouche (Ixelles) est la Découverte de l’Année.

La sélection H!P qui “rassemble des restaurants branchés et chic qui mettent en avant le concept et l’ambiance, mais où la qualité des aliments et des boissons répond toujours aux normes de Gault&Millau” récompense Mobi (Ixelles) pour Bruxelles.

Tous les lauréats de l’année

The Jane à Anvers obtient une note de 18,5/20 et 4 toques. Maison Colette qui a déménagé à Westerlo reçoit le prix du « Plus beau restaurant design » et une note de 17,5/20 et 4 toques. À Bruxelles, Eliane de Kobe Desramaults fait une entrée remarquée dans le guide avec la note de 17/20 et 4 toques.

La Botte (Genk), Humus x Hortense (Bruxelles), Nebo (Anvers), Misera (Anvers) et Willem Hiele (Oudenburg) progressent à 16,5/20 et 3 toques. Bistrot du Nord (Anvers), EssenCiel (Louvain) et Kelderman (Alost) obtiennent une note de 16/20 et également 3 toques. Le restaurant Le Julien (Aalter) et obtient également cette année une note de 16/20 et 3 toques.

– Chef de l’Année : Karen Torosyan du Restaurant Bozar à Bruxelles

– Jeunes chefs de l’Année : Kevin Graf (restaurant De Bakermat à Ninove) pour la Flandre ; Basile De Wulf (restaurant Basile Cuisine Gourmande à Perwez (Thorembais-Les-Béguines) pour la Wallonie ; et David-Alexandre Bruno (restaurant Quartz à Ixelles) pour la région bruxelloise

– Les Nouveautés remarquables : Est à Louvain (Heverlee) pour la Flandre avec une cote de 15/20 et 3 toques, Coquo à Bierwart pour la Wallonie avec une cote de 13,5/20 et 2 toques et Eliane à Bruxelles pour la région bruxelloise avec une cote de 17/20 et 4 toques

– Hôtesse de l’Année : Inge Waeles (Boury, Roeselare)

– Prix-plaisir de l’Année : Béus (Zonnebeke (Passendale)) pour la Flandre, Pénar pour Bruxelles et Le P’tit Gaby (Hannut) pour la Wallonie

– Restaurant italien de l’Année : Mona Lisa (Yvoir)

– Restaurant asiatique de l’Année : ENISHI by TOSHIRO (Waterloo)

– La plus belle terrasse de l’Année : Brabohoeve (Schilde)

– Le plus beau restaurant design : Maison Colette (Westerlo)

– Brasserie de l’Année: De Kruidenmolen (De Haan (Klemskerke)

– Sommelier de l’Année : Steven Wullaert (Vintage, Kontich)

– Dessert de l’Année : Le Julien (Aalter (Lotenhulle))

– Gastro-bistro de l’Année : Album (Antwerpen)

– Menu de légumes de l’Année : Humus x Hortense (Bruxelles)

– La carte des vins de l’Année – Vins belges : Hoeve de Bies (Voeren)

– La carte des vins de l’Année : La Botte (Genk)

– Expérience fromagère de l’Année : La Grappe d’Or (Arlon)

– Artisan de l’Année : Stefan Jacobs (Hors-Champs, Gembloux)

– Les 3 découvertes de l’Année : Hēdonē (Tongeren-Borgloon) pour la Flandre, Kartouche (Bruxelles) pour Bruxelles et Flacon (Nivelles) pour la Wallonie

– Lifetime Achievement Award: Roger Souvereyns