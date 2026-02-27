Le Refuge, maison d’accueil pour les personnes LGBTQI+ à Bruxelles, reçoit la visite d’Hadja Lahbib

Hadja Lahbib, la Commissaire européenne chargée de l’Égalité, de l’état de préparation et de la gestion des crises, a visité vendredi Le Refuge, une maison d’accueil à Bruxelles qui offre un abri sûr à des personnes LGBTQI+ majeures en situation d’exclusion, de rupture familiale ou d’exil en Belgique.

La Belgique se situe dans le haut du classement des pays en matière de protection des droits des personnes LGBTQI+ mais trop nombreuses encore sont celles en situation de précarité, contraintes de fuir un foyer devenu hostile ou un pays devenu dangereux.

Le récent rapport annuel de l’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), montre en outre qu’en 2025, le nombre de cas de violences contre les personnes LGBTQI+ motivées par la haine en Belgique était en hausse par rapport aux années précédentes.

Lors de sa visite, la Commissaire a échangé avec des jeunes sur les difficultés et problématiques qu’ils ont vécues et qu’ils rencontrent actuellement, et comment le Refuge les aide chaque jour à se retrouver et à se reconstruire. “Au sein de notre Union européenne, chacun a le droit d’être et d’aimer qui il veut“, a réagi Hadja Lahbib. “Pourtant, ce droit est encore bafoué. C’est pourquoi des initiatives comme Le Refuge sont vitales“.

“Au niveau européen, notre ligne est claire“, a encore affirmé la Commissaire. “Protéger, financer, agir. Soutenir des structures comme Le Refuge. Et faire reculer, partout, la haine et les préjugés“.

“Avec Le Refuge nous prouvons que des solutions innovantes existent pour protéger et accompagner les personnes LGBTQIA+”, résume le co-fondateur de la structure, Dimitri Verdonck. “Cette proposition collective est une forme de résistance. Résister, ce n’est pas seulement s’opposer, c’est surtout construire un avenir désirable pour nos jeunes et proposer des solutions concrètes. Nous comptons pleinement sur l’Union européenne pour qu’elle soutienne ces structures”.

