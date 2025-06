Le PS veut réunir les commissions Justice et Economie sur les pratiques des huissiers

Une enquête réalisée par Le Soir dénonce des pratiques de recouvrement musclées.

Le groupe PS de la Chambre réclame la convocation au plus vite des commissions de la Justice et de l’Economie de la Chambre après l’enquête réalisée par le Soir sur les pratiques des huissiers de justice en matière de recouvrement en Belgique.

“Ce que met en évidence ce travail journalistique est interpellant : une industrie de la dette qui produit du surendettement sur le dos des personnes fragilisées ; des huissiers peu scrupuleux qui usent de méthodes de recouvrement musclées ; des pratiques illégales devenues monnaie courant comme le “No Cure No Pay” (le fait pour un huissier de récupérer directement auprès d’un débiteur les frais de son intervention) ; les conflits d’intérêt au cœur des plus grandes études de huissier du pays ; un organe disciplinaire qui ne fonctionne pas correctement…”, ont expliqué les députés Patrick Prévot et Khalil Aouasti dans un courrier adressé aux présidents des commissions Economie et Justice de la Chambre, Roberto D’Amico (PTB) et Ismaël Nuinon (Les Engagés).

Belga – Photo : Belga