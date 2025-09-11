Le PS bruxellois refuse les militaires en rue, le MR réagit : “Quand des balles perdues toucheront nos enfants, il sera trop tard” 

David Weytsman, chef de file libérale à la ville de Bruxelles réagit vivement aux dernières sorties des bourgmestres PS de la Région bruxelloise qui sont contre l’idée de réinstaurer la présence de militaires dans les rues.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), a débloqué un budget pour la refonte du “plan canal” des grandes villes belges (Bruxelles, Gand, Anvers, Mons, Charleroi et Liège). Plusieurs axes majeurs se dégagent. L’un d’eux est le retour des militaires dans les rues de Bruxelles. Des patrouilles mixtes policier/militaire vont ainsi être lancées le plus rapidement possible dans la capitale, et ce tous les jours, dans les endroits les plus chauds. Un accord en ce sens a été conclu avec le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA). Il pourrait être étendu à d’autres grandes villes qui le demandent.

Une mauvaise idée selon Ridouane Chahid, qu’il qualifiait “d’aveu d’échec du ministre de l’Intérieur” sur notre antenne.

> INTERVIEW Ridouane Chahid fustige la proposition d’envoyer les militaires dans les rues : “C’est un aveu d’échec du ministre de l’Intérieur”

David Weytsman, chef de file libérale à la ville de Bruxelles, défend la proposition de son ministre. “Il y a 3 ans, quand je parlais de narcoterrorisme, le ministre-président bruxellois me répondait qu’il n’y avait pas de violence à Bruxelles. Aujourd’hui, après plus des dizaines de fusillades, certains se réveillent. La situation à Bruxelles est grave. Il ne faut pas se voiler la face. Nous devons donc mobiliser toutes les ressources dont nous disposons“, réagit-il.

Et de poursuivre : “Face à des trafiquants qui tirent au cœur de nos villes, il faut oser prendre des mesures radicales pour protéger notre territoire, y compris celle de mettre des militaires dans les zones fortement touchées par les fusillades pour soutenir nos forces de police. Ceux qui disent que ca ne sert a rien se trompent. Les exemples pratiques, que ce soit en France ou en 2015 en Belgique, prouvent que la criminalité recule quand nos soldats viennent soutenir notre police. Nous proposons dès lors de déployer le plus rapidement possible des militaires en rue en patrouilles mixtes dans les points sensibles de Bruxelles. Pour pouvoir intervenir quand une menace immédiate à la vie d’autrui est constatée – ce qui est évidemment le cas pour les fusillades. Quand des balles perdues des trafiquants toucheront nos enfants, il sera trop tard.”

Un point de vue qu’il a également expliqué dans Bonjour Bruxelles ce jeudi.

Rédaction