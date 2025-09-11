Exclusion du chômage : des nouveaux chiffres “un peu excessifs” selon David Weytsman

David Weytsman (MR), président du CPAS de la Ville de Bruxelles, était l’un des invités de Bonjour Bruxelles ce 11 septembre.

De nouveaux chiffres concernant l’exclusion du chômage ont été révélés par Brulocalis (l’association de la Ville et des Communes de la Région Bruxelles-Capitale). En 2026, 40.000 Bruxellois seraient exclus du chômage. Parmi eux, 24.000 pourraient prétendre à un revenu d’intégration sociale auprès des CPAS, dont 4.700 rien qu’à la Ville de Bruxelles.

Des chiffres contestés par David Weytsman (MR), président du CPAS de la Ville de Bruxelles. “Cela témoignerait qu’il n’y a actuellement aucun accompagnement régional pour aider les gens à trouver un emploi”, s’interroge le libéral.

“Toutes les études parlent généralement d’un tiers de ces chômeurs redirigés vers le CPAS. Le chiffre me paraît excessif”, explique David Weytsman. Mais il assure que son service d’aide est prêt à accueillir un peu plus d’un tiers des chômeurs exclus du chômage dans la commune.

“Plus d’un tiers des chômeurs exclus en 2026 redirigés vers les CPAS, cela reviendrait à transférer l’ensemble des chômeurs vers le CPAS. Cela n’aurait aucun sens. Le but de la réforme, c’est d’accompagner les gens vers l’emploi le plus directement possible”, s’étonne-t-il.

■ Interview de David Weytsman au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles