Le projet OuiGrow lance sa première Compétition des Balcons Fleuris à Molenbeek

À Molenbeek, la verdure s’invite sur les balcons. Le projet OuiGrow lance ce printemps la toute première Compétition des Balcons Fleuris. Objectif : verdir l’espace public tout en tissant des liens entre les habitants du quartier.

Pensé en dialogue avec le territoire molenbeekois et ses enjeux sociaux et écologiques, OuiGrow invite les résidents à “transformer leurs balcons en véritables jardins suspendus, débordants de vie, de fleurs, de légumes et de récits personnels. Une manière poétique et engagée de réenchanter le quotidien urbain.“

Le concours, ouvert à toutes et tous dès à présent, récompensera les participations les plus créatives ou les plus favorables à la biodiversité. Plusieurs prix sont à la clé, allant de 200 à 500 euros.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 juin.

