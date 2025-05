Le programme Schola fête ses 35 ans : “L’objectif, c’est de leur redonner confiance, de les réconcilier avec l’école”

Rendez-vous à Molenbeek, à la maison de quartier Heyvaert pour réviser le CEB.

Schola est un programme qui propose à des étudiants et étudiantes de l’ULB de donner des cours à des élèves, dans des écoles ou des associations. Et à l’approche du CEB, les révisions s’intensifient. L’ambiance est studieuse en compagnie de Maeva, qui s’occupe d’un groupe de primaire. S’il s’agit surtout d’aide aux devoirs, cette entraide porte ses fruits. “Ca m’a aidé à réussir mon CEB”, se réjouit une jeune. Et après 35 ans d’existence, son succès, Schola le doit à son principe : un service pour des jeunes et portés par des jeunes.

Schola, c’est 3 000 élèves accompagnés par semaine, avec des programmes de tutorats dans 17 communes bruxelloises. “L’objectif, c’est de proposer aux élèves qui n’ont pas toujours les parents avec les moyens de payer un professeur particulier de leur offrir la possibilité de voir un autre jeune, de les accompagner dans les difficultés et de leur redonner confiance et les réconcilier avec l’école”, confie Kseniya Yasinska, directrice de Schola ULB.

■ Reportage de Matis Breysens, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul