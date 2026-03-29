Le président de Groen envisage de lever la limite interne des deux mandats successifs

Le nouveau président de Groen, Aimen Horch, veut revoir la règle de son parti qui limite à deux le nombre de mandats successifs à la même fonction, a-t-il indiqué dimanche sur le plateau du Zevende Dag (VRT).

Ces dernières années, Groen a vu disparaître bon nombre de ses figures de proue et le parti peine à en faire émerger de nouvelles. La règle interne selon laquelle les députés ayant déjà effectué deux législatures doivent demander une dérogation pour se présenter à nouveau aux élections n’y aide pas.

Le cas d’Elisabeth Meuleman illustre cette question. Cette députée flamande, faiseuse de voix, s’était vu refuser une dérogation en 2023 de la part de sa section locale pour se présenter au niveau fédéral, alors qu’elle avait le soutien de la direction du parti. Elle a dû se rabattre sur le niveau communal.

“C’est une règle que je souhaite modifier”, a déclaré Aimen Horch. “Je veux examiner cette question avec les membres et la rééquilibrer afin que nous puissions toujours bénéficier à la fois d’expérience et de renouveau au Parlement.”

Interrogé sur de possibles alliances avec le PTB, le président de Groen ne les exclut pas. Chez Groen, la règle veut que les sections locales aient leur autonomie en la matière, au-delà du cordon sanitaire à l’égard du Vlaams Belang (extrême droite), fait-il observer.

Samedi, Aimen Horch a proposé une “taxe Trump” pour les grandes compagnies pétrolières et gazières qui réalisent d’importants profits grâce à la guerre au Moyen-Orient. Il précise ce dimanche qu’il s’agit d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels et suggère un taux de 33%.

Belga