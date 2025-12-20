Le pont Marchand à Anderlecht fermé aux voitures depuis 11 ans : les élus communaux interpellent la ministre

Les élus d’Anderlecht réclament que la Région introduise rapidement un permis d’urbanisme conforme afin de lancer les travaux du pont Marchand, fermé aux voitures depuis 2014 pour des raisons de stabilité.

Les élus de la commune d’Anderlecht poussent un coup de gueule : ils n’en peuvent plus de la fermeture aux voitures du pont Marchand au-dessus du canal depuis 2014. À cause de problèmes de stabilité, il n’est emprunté que par des piétons et des cyclistes.

“À l’époque, c’était vraiment dangereux de circuler dessus. C’est vrai que, sans doute, il fallait faire un stop“, admet Fadila Laanan, conseillère communale (PS). “Mais laisser ça pendant 11 ans… C’est vraiment honteux. Il ne se passe rien, on laisse dormir ce dossier, on mécontente les habitants et toutes les structures de sécurité qui ne peuvent pas passer d’un quartier à l’autre sans devoir faire un grand détour“, regrette l’élue communale.

En 2022, la Région a déposé une demande de permis pour en faire une plateforme cyclo-piétonne. En février 2023, un comité de concertation a réagi en demandant que ce pont soit accessible à tous les transports. “Cet avis de la commission de concertation a été suivi par Urban.brussels qui a demandé que Bruxelles Mobilité introduise un permis d’urbanisme modificatif“, explique le conseiller communal Didier Felis (MR). “Or, ce permis n’a jamais été introduit”, assure-t-il.

Face à cette situation, les élus communaux ont réagi par le vote d’une motion : ils exigent que la Région, et plus particulièrement la ministre de tutelle Elke Van den Brandt, cesse d’attendre et introduise un permis conforme à l’avis de la commission de concertation dans le but que les travaux, pour sécuriser le pont et le rendre accessible à tous les types de transport, démarrent au plus vite.

“On n’est absolument pas contre que ce pont puisse être un espace de rencontre, mais pas uniquement dédié à la circulation cyclo-piétonne“, clarifie Didier Felis.

De son côté, la ministre n’a pas souhaité réagir pour ne pas polémiquer.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Djop Medou Mvondo