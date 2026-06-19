Le physicien François Englert, prix Nobel de physique, est décédé à 93 ans

Le physicien belge François Englert est décédé ce mercredi 18 juin 2026 à Uccle, à l’âge de 93 ans. Lauréat du prix Nobel de physique en 2013, il était l’une des figures les plus marquantes de la science belge du XXe siècle.

Né à Etterbeek en 1932, professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, François Englert a consacré sa carrière à explorer les fondements de l’univers. C’est aux côtés de son collaborateur Robert Brout qu’il a développé le mécanisme de Brout-Englert-Higgs, pierre angulaire du Modèle standard de la physique des particules. Une contribution théorique majeure qui a ouvert la voie à la découverte du boson de Higgs au CERN, en 2012, et qui lui a valu le Nobel l’année suivante, partagé avec le physicien britannique Peter Higgs.

Ses travaux ne se limitaient pas aux particules : François Englert a également contribué à la cosmologie, notamment sur la théorie de l’inflation de l’univers. Une œuvre scientifique récompensée par de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Francqui, le prix Wolf, le prix Sakurai et le prix Prince des Asturies. Il portait également le titre de baron.

À l’ULB, où il a passé l’essentiel de sa carrière, il est décrit comme un mentor généreux et accessible, dont l’héritage continuera de vivre à travers ses élèves et ses travaux.