Le personnel de la prison de Haren en grève pendant 48 heures contre le manque de personnel

C’est un constat interpellant : en deux mois à peine, on compte 14 démissions à la prison de Haren. Inaugurée il y a trois ans, l’établissement péntientiaire manque cruellement de personnel. Pas moins de 100 personnes, selon les syndicats. Ceux-ci dénoncent des conditions de travail “intenables”, craignent pour leur sécurité et lancent ce soir une grève de 48 heures. Grégory Wallez, secrétaire général CGSP, déplore que “la prison tourne avec un nombre travailleurs qui est bien en dessous du cadre légal et le personnel craint que cette façon de fonctionner devienne la norme. Il ne demande qu’à faire son travail en toute sécurité. Cette grève, c’est un appel au secours.

Reportage de Thomas Dufrane, Bétrice Broutout et Laurence Paciarelli

21 août 2025 - 18h09
Modifié le 21 août 2025 - 18h10
 

