Le patrimoine financier des Belges recule de 1,7 milliard d’euros au premier trimestre

Le patrimoine financier net des Belges a diminué d’1,7 milliard d’euros au premier trimestre de cette année, pour s’établir à 1.334,3 milliards d’euros, ressort-il des statistiques publiées lundi par la Banque nationale.

Le patrimoine financier correspond à la somme des actifs financiers des ménages belges, diminuée de leurs engagements financiers.

Les actifs financiers des ménages belges ont encore progressé au premier trimestre, gagnant 2,1 milliards d’euros, pour ressortir à 1.708,5 milliards d’euros. Les investissements nets des ménages en actifs financiers se sont montés à 7,8 milliards d’euros, mais cet afflux a été en grande partie contrebalancé par des réductions de valeur, à hauteur de 5,7 milliards d’euros, résultant d’effets de prix négatifs sur les marchés financiers, explique la BNB.

Dans le même temps, les engagements financiers ont crû de 3,9 milliards d’euros, pour s’établir à 374,2 milliards d’euros. Si la hausse a été généralisée, ce sont les crédits hypothécaires qui ont enregistré la plus forte expansion, se hissant à 323,4 milliards d’euros (+1,8 milliard).

Les dettes ayant augmenté davantage que les actifs, le patrimoine financier net des ménages belges a dès lors baissé.

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À noter qu’au premier trimestre, les ménages ont investi 8,5 milliards d’euros nets dans des fonds d’investissement, soit l’un des montants trimestriels les plus élevés de ces dernières années. Ils ont en outre placé 2,1 milliards d’euros dans des produits d’assurance, tandis que le solde des livrets d’épargne réglementés a progressé de 2 milliards d’euros, pointe la BNB.

Mais d’autres formes de dépôts ont enregistré des sorties de fonds. C’est le cas des avoirs en comptes à vue, qui ont diminué de 2,7 milliards d’euros, et des comptes à terme, qui ont subi des retraits nets à concurrence d’un milliard d’euros.

Dans l’ensemble, les effets de prix sur le portefeuille financier des ménages ont été majoritairement négatifs au premier trimestre. Cela s’explique par les turbulences sur les marchés financiers dues au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Elles ont principalement touché les fonds d’investissement et les actions cotées. La valeur des premiers a chuté de cinq milliards d’euros (-1,48 %) et celle des secondes, d’un milliard d’euros (-1,11%). Les produits d’assurance n’ont pas été épargnés non plus, leur valeur ayant régressé de 2,5 milliards d’euros.

Ces réductions de valeur tiennent essentiellement aux conditions défavorables qui ont prévalu au mois de mars, interprète la BNB. Les marchés boursiers avaient alors plongé dans le rouge et les taux d’intérêt avaient grimpé. Depuis lors, les marchés financiers se sont toutefois redressés, ce qui, selon les premières estimations, devrait influer favorablement sur la valorisation des actifs financiers des ménages au deuxième trimestre.

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