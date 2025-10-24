Le nouveau ministre Dirk De Smedt prête serment au Parlement bruxellois : “La situation à Bruxelles est grave”

Dirk De Smedt a officiellement prêté serment ce vendredi au Parlement bruxellois en tant que ministre des Finances et du Budget. Il succède à Sven Gatz (Open VLD).

Dirk De Smedt est depuis vendredi matin, le nouveau ministre bruxellois des Finances et du Budget, en remplacement de Sven Gatz (Open VLD), démissionnaire pour raisons de santé. Le nouveau ministre en affaires courantes a prêté serment vendredi matin, au Parlement bruxellois réuni en séance extraordinaire pour la circonstance.

Directeur général de Bruxelles Fiscalité, M. De Smedt n’est pas un inconnu dans les cénacles du gouvernement régional. Il a longtemps collaboré avec l’ex-ministre des Finances Guy Vanhengel. Il a la réputation de suivre une ligne plus conservatrice que celui qu’il remplace désormais dans le gouvernement en affaires courantes. “Je souhaite avant tout à Sven du repos et un rétablissement complet… J’assume cette (ndlr: nouvelle) responsabilité avec le plus grand sérieux. Bruxelles doit rétablir ses finances pour redonner des perspectives d’avenir… La situation à Bruxelles est grave – sur les plans social et budgétaire – et elle appelle avant tout à de la responsabilité“, a commenté le nouveau ministre en marge de sa prestation de serment.

Il y a un peu plus d’une semaine, l’Open VLD en tenté de procéder au remplacement de M. Gatz via une proposition n’émanant que d’une majorité des 17 élus néerlandophones intégrant la N-VA qui n’a pu aboutir en raison des réticences de Groen et de Vooruit.

Motivé par des problèmes récurrents de santé, le remplacement de Sven Gatz par Dirk De Smedt a été soutenu par une large majorité de 70 députés et une majorité dans chaque groupe linguistique.

Sven Gatz, à qui l’ensemble des groupes politiques ont rendu un hommage pour son action constamment guidée par le sens de l’intérêt général et celui de la Région bruxelloise, ne disparaît pas totalement de l’échiquier politique bruxellois. Elu lors du scrutin de 2024, il est amené à prendre place au Parlement bruxellois comme député

Rédaction avec Belga