Marie Lecocq sur le nouveau ministre Dirk De Smedt : “Ce changement ne doit pas mettre à mal une loyauté gouvernementale”

Marie Lecocq, la coprésidente d’Ecolo, était l’invitée de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Michel Geyer.

Un nouveau ministre bruxellois est attendu ce vendredi. Dirk De Smedt va remplacer Sven Gatz aux finances et au budget, tous les deux sont membres de l’open VLD. La fin d’une saga et de tensions autour de la procédure de remplacement. Et c’est finalement la procédure classique qui sera utilisée, la prestation de serment est d’ailleurs prévue ce vendredi matin.

> Dirk De Smedt prêtera serment ce vendredi matin pour remplacer le ministre Sven Gatz

En cette période d’affaires courantes, Ecolo veillera à ce que la ligne Open VLD reste celle du gouvernement dont il font encore partie, explique Marie Lecocq sur notre antenne. “Ce changement ne doit pas mettre à mal une loyauté gouvernementale qui est tout à fait nécessaire aujourd’hui. Et donc ce changement de personnalité au sein du gouvernement, nous nous veillerons à ce que la ligne politique par contre ne varie pas par rapport à cette majorité dans laquelle nous sommes et que nous avons soutenu.”

La coprésidente Ecolo affirme que son parti sera “plus que vigilant” quant aux éventuelles économies drastiques que pourraient suggérer certains membres du gouvernement ou négociateurs. “On s’y opposera très, très fermement puisque nous sommes toujours à la table du gouvernement.”

Rédaction