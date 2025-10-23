Dirk De Smedt prêtera serment ce vendredi matin pour remplacer le ministre Sven Gatz

Le remplaçant du ministre démissionnaire Sven Gatz, Dirk De Smedt, va prêter serment ce vendredi à 9h30.

Dirk De Smedt remplacera bien le ministre bruxellois du Budget. Une semaine après sa démission et l’imbroglio politique qui a suivi, Sven Gatz (Open VLD) peut céder sa place. C’est à 9h30, ce vendredi, que Dirk De Smedt va prêter serment au Parlement bruxellois, lors d’une séance plénière extraordinaire.

Le ministre démissionnaire avait justifié son choix en expliquant que l’exercice de son mandat n’était “plus tenable”, souffrant de graves problèmes de santé.

Sven Gatz avait toutefois dû retirer sa démission, car son parti voulait passer par la motion de méfiance constructive (art. 36), qui supposait son maintien en fonction. Finalement, les libéraux flamands sont revenus à la procédure classique, que le bureau élargi du Parlement a validée. Sven Gatz a donc pu redéposer sa démission ce jeudi. L’acte de présentation de Dirk De Smedt a reçu le nombre de signatures requis. D’après Bertin Mampaka il est soutenu en l’état actuel des signatures par une large majorité de 70 députés et une majorité dans chaque groupe linguistique.

La séance sera aussi mise à profit pour procéder à l’installation d’une commission spéciale consacrée au projet de métro 3. La demande de mise sur pied d’une commission spéciale est souscrite par l’ensemble des formations qui siègent au Bureau élargi, à l’exception du PTB qui souhaite la mise sur pied d’une commission d’enquête. Les membres de cette commission spéciale seront désignés vendredi.

La rédaction avec Belga – Photo : RV