Qui est Dirk De Smedt, pressenti pour succéder à Sven Gatz ?

Alors que le Parlement bruxellois va devoir valider un successeur à Sven Gatz (Open VLD) au poste de ministre bruxellois des Finances, un candidat s’impose : Dirk De Smedt. S’il reste méconnu du grand public, cet économiste de formation est un visage familier dans les coulisses du pouvoir bruxellois.

Diplômé de la VUB, il travaille depuis un quart de siècle au cœur des institutions régionales. Il a commencé sa carrière politique au sein du cabinet de la ministre libérale Annemie Neyts avant de rejoindre celui de Guy Vanhengel, dont il est resté un proche collaborateur. Depuis 2012, il dirige Bruxelles Fiscalité, l’administration chargée de la perception des impôts régionaux, un poste où il s’est forgé la réputation d’un gestionnaire rigoureux, exigeant et peu enclin aux compromis faciles.

Un caractère bien trempé

Plusieurs acteurs de la vie politique bruxelloise interrogés reconnaissent sa grande connaissance des dossiers financiers. L’un d’eux le décrit comme “un homme très compétent, créatif et intelligent, bien au fait des réalités bruxelloises“. Un autre nuance : “Il a un tempérament fort et un style parfois abrupt. S’il n’aura pas besoin d’apprentissage technique, il devra peut-être s’adapter à l’art du compromis, essentiel à la conclusion d’accords dans une région complexe comme la Région de Bruxelles-Capitale.”

Le parcours de Dirk De Smedt n’est toutefois pas exempt de controverses. Le journal Le Soir rappelle qu’il a été associé à plusieurs affaires de gestion discutées : une prime mensuelle de 8 000 euros pour les agents de Bruxelles Fiscalité, un projet d’excursion du personnel à Disneyland à 100 000 euros ou encore les dépenses liées au déménagement de l’administration dans la tour Iris et au défunt projet de taxe kilométrique.

Malgré ces épisodes, l’Open VLD voit en lui un successeur naturel de Sven Gatz : un technicien chevronné, rompu aux finances régionales, capable d’assurer la continuité du travail gouvernemental dans une période budgétaire sensible.

D’après des observateurs bruxellois, sa candidature devrait être validée dans les prochains jours, voire les prochaines semaines si le processus s’avère plus difficile que prévu, par les parlementaires bruxellois, qui devront s’exprimer à la double majorité des voix dans chaque groupe linguistique.

