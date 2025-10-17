Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“C’est un acte agressif” : Zakia Khattabi dénonce la méthode de la tentative de remplacement de Sven Gatz

La députée bruxelloise Zakia Khattabi (Ecolo) était l’une des invitées de Bonjour Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley.

Deux jours après la tentative de remplacement du ministre bruxellois démissionnaire Sven Gatz (Open VLD), qui souhaitait se retirer pour raisons médicales, la cheffe de groupe d’Ecolo au Parlement bruxellois Zakia Khattabi estime que “ce qui aurait pu être une simple procédure dans le respect de la demande de Sven Gatz, à qui je souhaite évidemment le meilleur, se traduit par un imbroglio institutionnel dont je m’inquiète de comprendre la signification“.

Il y avait un chemin très facile“, estime-t-elle, “la majorité en place aujourd’hui prend acte du fait que, pour des raisons de santé, Sven Gatz fait un pas de côté. Et de la même manière dont on a remplacé Pascal Smet par Ans Persoons, on pouvait remplacer Sven Gatz par quelqu’un qui était désigné par son parti“.

Elle ajoute que “le choix délibéré, le signal politique qui est donné par Frédéric De Gucht m’inquiète profondément, car il a choisi de tordre le bras à une procédure qui n’a pas pour objectif ce remplacement“, évoquant ici la possibilité d’utiliser une motion de défiance. Elle évoque ainsi un “acte agressif” de la part du chef de file bruxellois des libéraux flamands.

Si un vote devait avoir lieu en plénière sur le remplacement de Sven Gatz, Zakia Khattabi indique que “les écologistes ne seront pas des facteurs de blocage : on ne va pas imposer à Sven Gatz de poursuivre une mission qu’il se dit dans l’incapacité de poursuivre pour des raisons de santé, ça me paraît évident“.

 

■  Interview de Zakia Khattabi dans la matinale Bonjour Bruxelles

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 09h00
Modifié le 17 octobre 2025 - 09h00
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales