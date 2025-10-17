“C’est un acte agressif” : Zakia Khattabi dénonce la méthode de la tentative de remplacement de Sven Gatz

La députée bruxelloise Zakia Khattabi (Ecolo) était l’une des invitées de Bonjour Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley.

Deux jours après la tentative de remplacement du ministre bruxellois démissionnaire Sven Gatz (Open VLD), qui souhaitait se retirer pour raisons médicales, la cheffe de groupe d’Ecolo au Parlement bruxellois Zakia Khattabi estime que “ce qui aurait pu être une simple procédure dans le respect de la demande de Sven Gatz, à qui je souhaite évidemment le meilleur, se traduit par un imbroglio institutionnel dont je m’inquiète de comprendre la signification“.

“Il y avait un chemin très facile“, estime-t-elle, “la majorité en place aujourd’hui prend acte du fait que, pour des raisons de santé, Sven Gatz fait un pas de côté. Et de la même manière dont on a remplacé Pascal Smet par Ans Persoons, on pouvait remplacer Sven Gatz par quelqu’un qui était désigné par son parti“.

Elle ajoute que “le choix délibéré, le signal politique qui est donné par Frédéric De Gucht m’inquiète profondément, car il a choisi de tordre le bras à une procédure qui n’a pas pour objectif ce remplacement“, évoquant ici la possibilité d’utiliser une motion de défiance. Elle évoque ainsi un “acte agressif” de la part du chef de file bruxellois des libéraux flamands.

Si un vote devait avoir lieu en plénière sur le remplacement de Sven Gatz, Zakia Khattabi indique que “les écologistes ne seront pas des facteurs de blocage : on ne va pas imposer à Sven Gatz de poursuivre une mission qu’il se dit dans l’incapacité de poursuivre pour des raisons de santé, ça me paraît évident“.

■ Interview de Zakia Khattabi dans la matinale Bonjour Bruxelles