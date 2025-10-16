Passer la navigation
Sven Gatz retire sa démission après avoir créé un imbruglio politique

La stratégie retenue par l’Open VLD pour remplacer Sven Gatz provoque un imbroglio politique au sein du gouvernement bruxellois. Il a donc retiré sa démission.

Explications d’Emma Druelle

Le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD), a annoncé mercredi son départ pour raisons de santé. Mais la procédure choisie par son parti pour lui trouver un successeur fait grincer des dents.

Plutôt que d’emprunter la voie classique — qui nécessite une double majorité au Parlement bruxellois —, le chef de file des libéraux flamands, Frédéric De Gucht, a lancé une motion de méfiance signée uniquement par des députés néerlandophones. Autrement dit, Sven Gatz ne remettrait pas formellement sa démission, et son remplacement serait décidé uniquement par le groupe linguistique néerlandophone.

Problème : le ministre avait déjà annoncé sa démission par courriel, rendant cette motion juridiquement irrecevable. Il a donc dû envoyer un second message pour annuler sa propre démission.

Ce cafouillage complique les discussions autour du budget 2026 et ravive les tensions communautaires au sein du gouvernement bruxellois. Cette manœuvre crée un précédent inédit, susceptible d’ouvrir la voie à une communautarisation des remaniements ministériels à Bruxelles.

Rédaction

16 octobre 2025 - 07h30
Modifié le 16 octobre 2025 - 08h44
 

