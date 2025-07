Le nombre de ventes immobilières en hausse à Bruxelles, comme le prix des maisons et des appartements

Les ventes immobilières ont connu une hausse de l’ordre de 16,7% en Belgique au cours du dernier semestre, indique jeudi la Fédération des notaires (Fednot) dans son dernier baromètre. Ce dernier révèle que le prix moyen d’une maison d’habitation est aussi en hausse (+5,1%).

L’augmentation des ventes s’est constatée dans les trois Régions du pays. La croissance a été la plus forte en Flandre (environ 18,2%), ensuite en Wallonie (+16%) et enfin à Bruxelles (+8,6%). Le redémarrage du marché en termes de nombre de vente a été plus marqué au nord du pays qu’en Wallonie, “si bien qu’on ne peut pas l’attribuer exclusivement à la réforme des droits d’enregistrement et à la possibilité de bénéficier d’un taux de 3% pour l’achat d’un bien immobilier propre et unique (en Wallonie, ndlr.)“, détaille Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de notaire.be.

C’est dans les provinces du Brabant wallon (+26,9%) et du Luxembourg (+19,8%) que le marché immobilier a été le plus animé au cours du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre de 2024. Suivent ensuite Namur (+16,8%), Liège (+16,2%) et le Hainaut (+11,3%).

Prix des maisons

Une maison d’habitation en Belgique a coûté en moyenne 346.648 euros au premier semestre, soit une hausse de prix de +5,1% par rapport à la moyenne annuelle de 2024. A Bruxelles, le prix moyen d’une maison d’habitation a augmenté de +1,2% pour atteindre 576.763 euros. En Wallonie, le prix d’une maison résidentielle s’est élevé à 270.627 euros, soit une hausse de prix de +13,4% par rapport à 2024.

“Lors des trois premiers mois de 2025, le prix des maisons en Wallonie avait augmenté de 17,8% en Wallonie“, examine Renaud Grégoire. Le prix moyen est ensuite reparti à la baisse, ajoute l’expert. C’est dans le Brabant wallon que l’on trouve les maisons wallonnes les plus chères: 444.902€ lors du premier semestre 2025 soit une hausse de 6,7% par rapport à 2024. Les maisons les moins chères restent dans le Hainaut: 216.837€.

Prix des appartements

Concernant les appartements, le prix moyen en Belgique est de 271.994€. Un montant stable par rapport à l’an dernier (+0,2%). En Wallonie, le prix a augmenté de +3,9% à 206.297 euros. À Bruxelles, le prix d’un appartement a augmenté de +1,5%, pour atteindre un prix moyen de 295.068 euros. En Flandre, le prix moyen d’un appartement a baissé de -0,4% à 281.541 euros. C’est dans le Brabant wallon que l’on trouve les appartements wallons les plus chers avec un prix moyen de 262.403€.

Les personnes qui ont acheté une maison en Belgique au cours du dernier semestre avaient en moyenne 38 ans. L’âge moyen d’un acheteur en Flandre était également de 38 ans. En Wallonie et à Bruxelles, les acheteurs étaient un peu plus âgés : 39 et 41 ans en moyenne. L’âge moyen de l’acheteur d’un appartement en Belgique était de 42 ans. En Flandre, il était de 43 ans. À Bruxelles, il était de 40 ans et en Wallonie de 44 ans.

avec Belga