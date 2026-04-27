Le nombre de licenciements chez IBM Belgique réduit à 52

Le personnel d’IBM a approuvé à la quasi-unanimité le protocole d’accord sur le plan social conclu avec la direction de l’entreprise technologique, rapporte le front commun syndical lundi. Il prévoit la réduction du nombre de licenciements à 52, contre les 57 annoncés par l’entreprise au départ.

Fin janvier, IBM a annoncé sa volonté de réduire ses effectifs de plus de 10% dans le cadre d’un nouveau “plan de transformation”. La direction a justifié cette restructuration par la nécessité d’améliorer la productivité et de maîtriser les coûts afin de maintenir sa compétitivité dans les secteurs du cloud hybride et de l’intelligence artificielle (IA).

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Les syndicats estimaient qu’il n’y avait pas de nécessité de procéder à des licenciements collectifs pour des raisons économiques, étant donné que la firme technologique a enregistré un bénéfice cumulé de 80 millions d’euros au cours des quatre dernières années.

Les négociations pendant la première phase de la procédure Renault de licenciement collectif ont abouti à un protocole d’accord sur un plan social, que l’assemblée du personnel a approuvé à 97% la semaine dernière.

Pour le personnel en partance, le texte prévoit un appel aux départs volontaires élargi à toute l’entreprise pour minimum 15% du nombre de licenciements, détaillent les syndicats. Les conditions “très avantageuses” de l’accord social conclu en 2023 seront également appliquées.

Les travailleurs qui restent chez IBM obtiennent également une prolongation de l’accord social en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2031 ainsi qu’une augmentation des chèques-repas.

Belga